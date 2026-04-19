Иран не планирует поставлять обогащенный уран в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Он добавил, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

"Мы не будем отправлять обогащенные материалы в США, этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Замминистра также сказал, что Иран и США провели обмен сообщениями, но Вашингтон выдвигает чрезмерные требования к Тегерану.