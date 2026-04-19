В сеть слили дизайн нового дешевого смартфона Samsung

В сети появились первые детализированные CAD-рендеры смартфона Galaxy A27 от Samsung, который, как ожидается, будет представлен в ближайшие месяцы.

Судя по изображениям, устройство получит дизайн, схожий с моделями Galaxy A37 и A57, включая плоский дисплей и вертикальный блок камер с тремя сенсорами. По предварительным данным, основной модуль будет на 50 МП, дополненный ультраширокоугольной камерой на 8 МП и макрообъективом на 2 МП.

Габариты смартфона составят 162,3 на 78,6 на 7,9 мм, что делает его немного короче и шире предыдущей модели, а также чуть толще. Ожидается, что Galaxy A27 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон, по имеющимся данным, будет оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 3 и 6 ГБ оперативной памяти. Также предполагается, что устройство сохранит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 25 Вт, как и предыдущие поколения серии.

Модели A2x традиционно являются одними из самых дешевых в линейке Galaxy-смартфонов Samsung.