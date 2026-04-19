Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Таиланд

19 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Королевства Таиланд - город Бангкок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита участие и выступление министра Джейхуна Байрамова 20 апреля предусмотрены на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), которая проводится под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.