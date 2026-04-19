https://news.day.az/politics/1828874.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Таиланд Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Королевство Таиланд. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, 19 апреля министр отбыл с рабочим визитом в столицу Таиланда - город Бангкок.
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Таиланд
19 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Королевства Таиланд - город Бангкок.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита участие и выступление министра Джейхуна Байрамова 20 апреля предусмотрены на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), которая проводится под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.
