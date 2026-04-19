Завершился второй день Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

Второй день Кубка мира по художественной гимнастике успешно завершился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в очередной день турнира в Баку гимнастки продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях, вызвав большой интерес как у судей, так и у зрителей.

Согласно программе второго дня, в индивидуальных выступлениях гимнастки продемонстрировали свои навыки на булавах, ленте, обруче и мяче. По окончании выступлений состоялось награждение гимнасток в многоборье. По результатам отборочного тура 1-е место заняла Онофрийчук Таисия, 2-е - Варфоломеев Дарья, а 3-е - Николова Стилиана.

В групповых упражнениях гимнастки выполняли свои программы с 3 обручами и 2 парами булав. В этой категории также определились победители в многоборье. По результатам, 1-е место заняла израильская команда, 2-е - испанская, а 3-е - команда AIN 2.

На второй день соревнований для зрителей были организованы развлекательные конкурсы. В конкурсе, проходившем в формате вопросов и ответов, три зрителя, правильно ответившие на вопросы о гимнастике, были награждены ценными призами, предоставленными компанией LG, спонсором Федерации гимнастики Азербайджана.

После второго дня, наполненного захватывающими и напряженными соревнованиями, ожидается самый захватывающий этап соревнований - финал.