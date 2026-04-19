Свыше 37 тысяч человек сегодня сдадут экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, сегодня состоятся следующие экзамены:

- I этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, а также экзамены для поступления в вузы по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

- Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от выбранного на выпускном экзамене;

- Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать вступительный экзамен на языке, отличном от языка выпускного экзамена;

- Выпускной экзамен для учащихся XI классов текущего года, которые не смогли принять участие в мартовских экзаменах по уважительным причинам и обратились в Центр;

- Выпускной экзамен для лиц, желающих пройти итоговую аттестацию за XI класс в экстернатной форме;

- Выпускной экзамен для выпускников прошлых лет, которые по различным причинам не участвовали в предыдущих экзаменах и обратились в Центр;

- Выпускной экзамен для учащихся XI классов текущего года школ Нахчыванской Автономной Республики.

Экзамены пройдут в Баку, Абшероне, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Шеки, Лянкяране, Мингячевире, Ширване, Газахе, Барде, Сабирабаде, Гёйчае, Кюрдамире, Сальяне, Джалилабаде, Губе, Хачмазе, Ханкенди, Кенгерли и Нахчыванской Автономной Республике и начнутся в 11:00. Допуск в здания завершится в 10:45 - опоздавшие не будут допущены.

Для удобного входа участников определены разные интервалы прибытия, указанные в пропускных листах. Рекомендуется приходить строго в указанное время.

Всего в экзаменах примут участие 37 338 человек (в Баку - 12 828, Абшероне - 1 194, Сумгайыте - 1 709, Гяндже - 2 387, Шамкире - 501, Шеки - 1 349, Лянкяране - 1 643, Мингячевире - 1 049, Ширване - 890, Газахе - 598, Барде - 1 667, Сабирабаде - 910, Гёйчае - 795, Кюрдамире - 427, Сальяне - 1 074, Джалилабаде - 811, Губе - 391, Хачмазе - 1 501, Ханкенди - 25, Кенгерли - 253 и в НАР - 5 336).

Также в экзаменах примут участие 90 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, ДЦП, нарушениями слуха и др.). Для них созданы специальные условия: выделены отдельные залы, а для полностью незрячих участников назначены индивидуальные наблюдатели. Обеспечены условия для передвижения участников с ограниченной мобильностью, а также проведено специальное обучение для задействованных наблюдателей.