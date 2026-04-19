Пэдди Пимблетт анонсировал дату своего следующего боя в UFC

Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, когда проведет следующий бой под эгидой североамериканской организации.

"Буду драться через 12 недель - 11 июля", - приводит слова Пимблетта портал BBC.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей. В данный момент Пэдди занимает шестое место в рейтинге UFC.