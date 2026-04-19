В результате атак в Иране погибло 3500 человек

В результате атак США и Израиля в Иране погибло около 3500 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мусави.

По его словам, с начала конфликта поступили сообщения о 3468 погибших.

Напомним, что согласно первоначальному соглашению, 8 апреля между США и Ираном было объявлено 14-дневное прекращение огня.