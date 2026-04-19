Три азербайджанских дзюдоиста выступят в решающий день ЧЕ

В столице Грузии продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертый день турнира состоятся решающие схватки в индивидуальной программе, где на татами выйдут еще три представителя сборной Азербайджана.

В весовой категории до 100 кг Зелим Коцоев встретится с Николой Павловски из Северной Македонии. В категории свыше 100 кг Кянан Насибов начнет выступление со второго круга, будучи свободным на старте. В женской категории свыше 78 кг Мадина Кайсинова проведет поединок против россиянки Элис Старцевой.

Отметим, что в активе сборной Азербайджана четыре медали. Серебро завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), бронзовыми призерами стали Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).