Марукян нашел для Армении «подходящего» президента

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Каких только "гениальных" идей не приходилось слышать от армянской реваншистской оппозиции, но Эдмон Марукян переплюнул всех.

Лидер "Просвещенной Армении" предложил на съезде своей партии избрать президентом Армении священника. По многомудрому разумению Марукяна, должность президента в стране все равно не предусматривает исполнительных прав и дает только представительские полномочия. Одним словом, президент в Армении по статусу близок свадебному генералу и почему бы не назначить на этот пост представителя духовенства, например, находящегося под домашним арестом архиепископа Ширака Микаэла Аджапахяна. Того самого, который был арестован в июне прошлого года за публичные призывы к свержению власти, приговорен к двум годам тюрьмы и в феврале этого года отпущен под домашний арест по состоянию здоровья.

Эдмон Марукян решил быть оригинальным и сделать предложение, которое никому не приходило в голову. Даже самые радикальные из "звезд" реваншистской оппозиции не додумались до такого. Потому что это нонсенс. Хотя в Армении президент и декоративная фигура, все же у него есть определенные полномочия и обязанности. Интересно бы выглядела Армения, если бы ее на каком-то международном мероприятии представил бородатый священник в рясе. Государственное устройство Армении пока что никто не переписывал, и она остается светской страной. Видимо, у Марукяна появились какие-то планы на этот счет. Очень он креативный товарищ. Помнится, с поста посла по особым поручениям его тоже погнали за креативность, неуместную для дипломата. Он забыл, что, выступая с международной трибуны, обязан выполнять особые поручения главы Армении, а не своего водителя Карапета, или как там его.

По всему видно, что Марукян решил подлизаться к Эчмиадзину, как-то привлечь к себе внимание церкви. Вряд ли это чем-то ему поможет на выборах.

"Просвещенная Армения" в очередной раз показала, что никакая она не пресвященная. Какой лидер, такая и партия. Для Марукяна не впервой говорить глупости, но даже ему должно быть стыдно за такое незнание элементарных вещей.

Попробуем просветить "Просвещенную Армению". Сделаем доброе дело.

Конституция Армении устанавливает, что Президентом может быть выбрано лицо, достигшее сорока лет, в течение последних шести лет являющееся гражданином Армении, последние шесть лет постоянно проживающее в Армении, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком.

Тут, вроде бы, Аджапахян вроде бы вписывается. Но вот в чем незадача - в Армении государство и церковь отделены друг от друга, и священники не имеют права занимать государственные должности. Несмотря на то, что прямого запрета в тексте Конституции нет, законодательство Армении, в частности Закон "О свободе совести и религиозных организациях" и ст. 10 Закона "Об отношениях между Республикой Армения и Армянской Апостольской Святой Церковью", указывают на отделение религиозных организаций от государства. Священнослужители находятся в прямом подчинении Эчмиадзина, что противоречит принципу светскости государственной власти, заложенному в Конституции.

Вывод простой - статус священнослужителя несовместим с высшими государственными должностями. И не только с высшими. Элементарно, Эдик.