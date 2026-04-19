https://news.day.az/world/1828894.html Президент Ирана настаивает на правах страны на ядерные разработки - СМИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональд Трампа нет оснований лишать Иран права на развитие ядерных технологий. Как передает Day.Az со ссылкой на ISNA, заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной программы.
Пезешкиан подчеркнул, что Трамп утверждает, будто Иран не имеет права на ядерные разработки, однако не приводит для этого обоснований. По его словам, лишить народ его законных прав невозможно.
