Президент Сербии примет участие в WUF13 в Баку

Президент Сербии Александар Вучич примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая состоится в Баку в следующем месяце.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Александар Вучич сообщил 19 апреля в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Президенты Азербайджана и Сербии провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений, обсудили планы, связанные с углублением экономического сотрудничества, развитием взаимодействия в энергической, инвестиционной сферах, новыми совместными проектами, представляющими стратегическое значение для обоих государств.

Еще раз выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку, оказываемую Сербии, Александар Вучич вновь подчеркнул решимость своей страны и в будущем развивать отношения с Азербайджаном в духе искренней дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в экономическом прогрессе.

Александар Вучич расценил все это как подтверждение прочного партнерства и взаимного доверия между нашими странами.