Зелим Коцоев вышел в четвертьфинал ЧЕ по дзюдо

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата Европы в Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке 1/8 финала он одержал победу над представителем Украины Ярославом Давыдчуком и продолжил борьбу за медали.

В то же время другие представители сборной Азербайджана, вступившие в борьбу сегодня, Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг), завершили выступление на ранней стадии.

Отметим, что в активе сборной Азербайджана четыре медали. Серебро завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), бронзовыми призерами стали Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).