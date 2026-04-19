Первый тюркологический курултай состоялся в 1926 году в Баку и считается одним из важнейших событий, занимающих особое место в истории тюркского мира. Для более полного понимания значения этого курултая необходимо обязательно учитывать политические и исторические реалии того периода, а также существовавшие условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев в ходе выступления на панельной сессии на тему "Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического курултая к тюркской интеграции", состоявшейся в рамках V Анталийского дипломатического форума.

"Курултай является важным этапом в развитии идеи тюркизма. Впервые в тюркской истории в рамках этого курултая собрались представители тюркских народов, проживающих на пространстве от Сибири до Крыма, от Анатолии до других обширных географических регионов. Они получили возможность свободно выразить свои мысли об общей культуре, языке, истории и будущем. Наряду с этим были приняты важные решения с точки зрения развития идеи тюркизма и будущего тюркского мира", - отметил Шахин Мустафаев.