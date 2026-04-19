В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой 19-20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что, согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Газахе, Агстафе, Товузe, Шамкире, Гядабее, Гяндже, Гёйгеле, Самухе, Агдаме, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нефтчале, Сальяне, Губе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Шеки, Габале, Огузе, Кяльбаджаре, Джебраиле, Физули, Лачине и Зангилане ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, в Дашкесане, Горанбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы также ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 20,8-28,4 м/с.

