Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с четырьмя медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы среди взрослых с четырьмя медалями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из них - 1 серебряная, 3 бронзовые награды.

Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.