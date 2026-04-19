https://news.day.az/sport/1828909.html
Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с четырьмя медалями
Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы среди взрослых с четырьмя медалями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из них - 1 серебряная, 3 бронзовые награды.
Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали бронзовыми призерами.
