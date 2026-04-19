В Гяндже после ДТП повреждены линии связи, газа и электроснабжения

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки BMW, находившийся в движении, вышел из-под контроля.

В результате машина столкнулась с легковым автомобилем марки Changan. От удара автомобиль Changan врезался в стену и задел линию связи. Вследствие аварии были повреждены линии связи, газоснабжения и электроснабжения.

По предварительным данным, причиной ДТП стал разрыв шины у автомобиля BMW.

Отметим, что происшествие произошло на проспекте Азиза Алиева.

По факту ведется расследование.