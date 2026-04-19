Автор: Акпер Гасанов

Жабогадюкинг - это разговорный неологизм, обозначающий процесс коллективного злорадного, пассивно-агрессивного или токсического обсуждения другого лица, обычно за его спиной. Также может означать открытый публичный конфликт между двумя одинаково неприязненными или токсичными лицами, вызывающими больше насмешки, чем соболезнования.

Что такое жабогадюкинг по-армянски все видели вчера, когда о себе решил напомнить Микаэл Минасян - целый зать бывшего карабахского сепаратиста, а позже третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Да, того самого, которого действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил на политическую свалку.

Что забавно, давно уже пребывающий вне пределов Армении, где он некогда был сказочно богат и влиятелен, Минасян обрушился с разрушительной критикой не против Пашиняна, а против еще одного бывшего карабахского сепаратиста - второго президента Армении Роберта Кочаряна. Причем Минасян совсем не подбирал выражений: рвал правду-матку с чувством, тактом и расстановкой.

Он, в частности, изрек, что лицо и качество кочаряновской пропаганды - лживое, безликое и сеющее ненависть. Одной этой констатации могло быть достаточно, чтобы признать очевидный факт такой глубокой личной неприязни Мики Минасяна к Роберту Кочаряну, что, говоря словами героя кинокомедии "Мимино", зять Сержика, наверное, кушать не может.

Но в том-то и дело, что вожжа в тот день попала Минасяну под хвост изрядная, и он продолжил растекаться мыслью по древу обличения Кочаряна. И там, что ни слово, то "песня". Говоря конкретнее, Минасян обвиняет Кочаряна в причастности к событиям 2018 года, то есть к той самой "шашлычной революции", по итогам которой Саргсян отправился в пешее эротическое путешествие, бодро шагая по этому маршруту по сей день.

"Сначала у них было другое техзадание: очистить команду и семью Роберта Кочаряна от клейма причастности к событиям 2018 года. Именно тогда была создана первая фейковая страница - "Мифическая Армения", положившая начало PR-операции "Кто привел Никола к власти"", - раскрывает зять Сержа Азатовича любопытные подробности, свидетельствующие о давнем противостоянии Саргсяна с Кочаряном.

"После 2020 года пришло следующее задание: операция "Мы победим". Когда и это провалилось, началось то, что продолжается по сей день: выжженное поле на оппозиционном фланге и деморализация оппозиционеров всеми возможными средствами. Именно этим заняты кочаряновские пропагандисты. Делают они это по инструкции и системно. Несмотря на то, что вкалывают как бешеные псы, они остаются маргиналами и бессмысленны", - такими аргументами Минасян "оголяет" Кочаряна и его обслугу.

И тут стоит напомнить о том, что на предыдущих внеочередных парламентских выборах Кочарян и его окружение действительно сильно верили в свою победу, рассчитывая на недовольство армянского общества итогами 44-дневной войны, а также потратив на спекуляции и агитацию огромные финансы. Но оказалось, что ненависть к Кочаряну среди большинства армянского общества была сильнее горечи поражения в войне.

С этим Роберт Седракович не может смириться до сих пор. Потому и пытается он поныне вернуться на армянский политический Олимп, уничтожая, по словам Мики Минасяна, себе подобных, дабы быть "первым парнем на селе" армянской оппозиции. И Минасян бросает все эти обвинения в лицо второму президенту РА, обвиняя его еще и в неэффективной политической борьбе.

"Будь они эффективны... - не рухнули бы с имиджа "воина" до уровня изношенного оппозиционера, единственным памятным эпизодом в биографии которого осталось происшествие в "Поплавке"", - указывает он, намекая на эпизод, когда по приказу Кочаряна его охрана убила критика Роберта Седраковича. Хорошая получилась оплеуха - звонкая.

"Теперь им осталось только одно: обманывая определенные российские круги, выкачивать деньги под видом "псевдооппозиционной" борьбы, распространять конспирологическую ложь и ненависть, делая мишенями конкретных людей и семьи", - резюмировал М. Минасян, намекнув на то, что Р. Кочарян ведет закулисную борьбу с семьей С. Саргсяна. Что, кстати, неудивительно.

В любом случае, перед нами яркий пример морально-нравственной деградации в рядах тех, кто десятки лет грабил Армению и временно оккупированные территории Азербайджана, а ныне именует себя "оппозицией". Там нет особого отличия между Р. Кочаряном и С. Саргсяном. Те же лица, только в профиль. Но наблюдать за тем, как протекает армянский "жабогадюкинг", интересно. И чем дольше будет длиться этот сеанс взаимного разоблачения, тем больше шансов на победу у Никола Пашиняна и его партии.