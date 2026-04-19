В Иране опровергли сообщения о переговорах с США

Иранские СМИ опровергли сообщения о якобы планируемом втором раунде переговоров между Ираном и США в Исламабаде.

Как передает Day.Az, иранское агентство IRNA сообщает, что распространенная информация о предстоящем раунде переговоров не соответствует действительности.

В публикации отмечается, что "чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады... до сих пор препятствовали прогрессу переговоров, и в этих условиях нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров".

Агентство также подчеркивает, что сообщения, распространяемые американской стороной, "являются медийной игрой и частью кампании обвинений с целью давления на Иран".