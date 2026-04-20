https://news.day.az/world/1828960.html Армения готова открыть границу с Турцией Армения политически и технически готова в любой момент открыть свою границу с Турцией. Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян в интервью CNN Turk.
Во время Антальского дипломатического форума дипломат отметил, что сейчас основное внимание уделяется пограничному пункту Алиджан, а также продолжаются технические работы по возобновлению железнодорожного сообщения.
Костанян напомнил, что еще в 2022 году Ереван и Анкара договорились об открытии границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, и обе стороны неоднократно подтверждали эту договоренность.
