Армения готова открыть границу с Турцией

Армения политически и технически готова в любой момент открыть свою границу с Турцией.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян в интервью CNN Turk.

Во время Антальского дипломатического форума дипломат отметил, что сейчас основное внимание уделяется пограничному пункту Алиджан, а также продолжаются технические работы по возобновлению железнодорожного сообщения.

Костанян напомнил, что еще в 2022 году Ереван и Анкара договорились об открытии границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, и обе стороны неоднократно подтверждали эту договоренность.