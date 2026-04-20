Трамп сообщил об атаке США на иранское судно

Президент США Дональд Трамп сообщил об атаке на иранское грузовое судно, которое, по его словам, пыталось прорваться через морскую блокаду.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, инцидент произошел 19 апреля. Грузовое судно под иранским флагом, по утверждению американской стороны, проигнорировало предупреждения военных США и отказалось остановиться.

"Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их на месте, пробив дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем. TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за своей прежней истории незаконной деятельности", - заявил Трамп.

Подробности инцидента и реакция иранской стороны на данный момент не приводятся.