Биткоин вырос в цене

За последние 24 часа на криптовалютном рынке в целом наблюдается рост стоимости основных активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на CoinMarketCap, биткоин подорожал на 0,97% и достиг отметки в 74 906 долларов. XRP вырос на 1,59% - до 0,40 доллара.

Ethereum прибавил 0,56% и торгуется на уровне 2 525 долларов, а BNB увеличился в цене на 1,12% - до 602 долларов. Solana показала рост на 2,03% (до 172 долларов), Dogecoin - на 1,44% (до 0,19 доллара), Cardano - на 0,88% (до 0,63 доллара).

Стоимость стейблкоина Tether осталась стабильной и составила 1,00 доллар.

При этом по отдельным активам зафиксировано снижение: Monero подешевел на 0,74% - до 134 долларов, а Zcash потерял 1,12%, опустившись до 28 долларов.

Аналитики связывают общий рост рынка с увеличением склонности инвесторов к риску на мировых финансовых рынках, ростом интереса к криптовалютам, а также с влиянием биткоина, который, оставаясь ключевым активом, задает направление всему рынку.