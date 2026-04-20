Стало известно, сколько США тратят на операцию против Ирана

Стоимость военной операции США против Ирана достигла 55,9 млрд долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker. Так, с начала операции прошло 50 дней, и к настоящему моменту расходы Вашингтона достигли указанной суммы.
Отмечается, что ресурс обновляет данные в режиме реального времени, учитывая затраты на содержание военного персонала, переброску кораблей в регион, а также другие сопутствующие расходы.
Методика расчетов основана на докладе Пентагона Конгрессу США, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11,3 млрд долларов, а последующие расходы оцениваются примерно в 1 млрд долларов в сутки.
