Стало известно, сколько США тратят на операцию против Ирана

Стоимость военной операции США против Ирана достигла 55,9 млрд долларов.

Так, с начала операции прошло 50 дней, и к настоящему моменту расходы Вашингтона достигли указанной суммы.

Отмечается, что ресурс обновляет данные в режиме реального времени, учитывая затраты на содержание военного персонала, переброску кораблей в регион, а также другие сопутствующие расходы.

Методика расчетов основана на докладе Пентагона Конгрессу США, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11,3 млрд долларов, а последующие расходы оцениваются примерно в 1 млрд долларов в сутки.