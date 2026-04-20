Распознавание лица на Android оказалось уязвимым

Лабораторные тесты "Which?" выявили системные ограничения технологии распознавания лиц на устройствах под управлением Android. Согласно исследованию, значительная часть современных смартфонов уязвимы к обходу биометрической защиты с помощью обычной фотографии владельца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, с октября 2022 года было протестировано 208 моделей, и в 64% случаев (133 устройства) разблокировку удалось обойти при помощи напечатанного 2D-изображения. Пик уязвимости пришелся на 2024 год, когда доля таких устройств достигла 72%. В 2025 году показатель снизился до 63%, что указывает на медленное, но постепенное улучшение ситуации.

Проблема характерна прежде всего для устройств начального и среднего сегментов, где используется базовая 2D-система распознавания лиц. Такие решения анализируют плоское изображение с фронтальной камеры и не способны надежно отличить реального пользователя от фотографии.

В тестировании участвовали устройства ведущих производителей, включая Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus и Nothing. При этом часть новых моделей демонстрирует прогресс: например, линейка Samsung Galaxy S26 успешно прошла тесты, тогда как поколение Galaxy S25 с задачей не справилось.

Более высокий уровень защиты обеспечивают решения с трехмерным сканированием лица, такие как Face ID от Apple, а также аналогичные технологии в премиальных моделях ряда производителей. Отдельным случаем остаются смартфоны Google серии Pixel, где используется усовершенствованная 2D-система с элементами машинного обучения, соответствующая требованиям для финансовых операций.

Производители в целом признают ограничения технологии. Так, Honor и Motorola позиционируют распознавание лица как инструмент удобства, рекомендуя при этом использовать PIN-код или отпечаток пальца для защиты чувствительных данных.