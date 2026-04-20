Иран согласился принять помощь России

Тегеран готов принять помощь Москвы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики в России Казем Джалали, передает Day.Az со ссылкой на "Ведомости".

"Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы. И, конечно же, будем рассматривать разные инициативы российских коллег", - согласился дипломат.

По его словам, Россия является другом Ирана, поэтому консультации властей постоянно идут. Таким образом Джалали ответил на вопросы, участвуют ли посредники в урегулировании кризиса и какова позиция РФ, учитывая договор о стратегическом партнерстве между странами.