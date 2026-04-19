Азербайджанский альпинист покорил вершину Аннапурна в Гималаях

14 апреля группа из пяти человек, в которую входил азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покорила вершину Аннапурна (8091 метр) в Гималаях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, альпинисты, начав движение из базового лагеря, продвигались в условиях глубокого снежного покрова и сложного рельефа и, достигнув вершины, совершили первое успешное восхождение в этом сезоне.

Ашурлы поднялся на вершину без использования искусственного кислорода. Отметим, что и в прошлом году спортсмен совершал восхождения без применения кислородных баллонов.

Таким образом, число покоренных Исрафилом Ашурлы вершин высотой более 8000 метров достигло девяти.