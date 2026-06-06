https://news.day.az/azerinews/1839667.html Prezident İlham Əliyev İsveç Kralını təbrik edib Prezident İlham Əliyev İsveçin Kralı Əlahəzrət XVI Karl Qustava məktub ünvanlayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub: "Əlahəzrət...
Prezident İlham Əliyev İsveç Kralını təbrik edib
Prezident İlham Əliyev İsveçin Kralı Əlahəzrət XVI Karl Qustava məktub ünvanlayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:
"Əlahəzrət,
İsveç Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, xalqınıza daim firavanlıq diləyirəm."
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