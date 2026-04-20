США раскрыли детали захвата иранского судна в Оманском заливе

Грузовое судно TOUSKA, задержанное Военно-морскими силами США, следовало курсом на иранский порт Бендер-Аббас.

Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance осуществил перехват судна TOUSKA в момент его прохождения через Аравийское море на скорости 17 узлов (31,4 км/ч - ред.) с курсом на порт Бендер-Аббас в Иране", - указывается в заявлении командования в соцсети X.

Команда судна TOUSKA, шедшего под флагом Ирана, на протяжении шести часов, как указали в CENTCOM, игнорировала многочисленные предупреждения, после чего эсминец USS Spruance нанес несколько ударов из 127-миллиметрового орудия Mark 45 по машинному отделению корабля. Вслед за этим, согласно информации CENTCOM, на борт TOUSKA была произведена высадка подразделения морской пехоты.