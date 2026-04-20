Телескоп заснял полет миссии Artemis II с Земли

Отделение верхней ступени миссии Artemis II удалось зафиксировать с помощью наземного телескопа.

Как сообщает Day.Az, уникальные кадры были получены в ходе наблюдений за полетом аппарата, который стал важным этапом в реализации программы Artemis program по возвращению человека на Луну.

Миссия Artemis II уже вошла в историю, установив новый рекорд дальности полета. Ранее сообщалось, что аппарат удалился от Земли на расстояние 406,7 тысячи километров, превзойдя достижение, установленное еще в 1970 году в рамках программы Apollo.