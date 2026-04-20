https://news.day.az/hitech/1828946.html
В Пекине роботы-участники полумарафона потребовали техобслуживания - ВИДЕО
В Пекине во время полумарафона среди человекоподобных роботов некоторым участникам потребовались внеплановые остановки и техническое обслуживание.
Как передает Day.Az, организаторы сообщают, что отдельные андроиды были вынуждены сделать "пит-стоп" прямо по ходу дистанции, а в качестве одного из средств помощи использовался лед для охлаждения устройств.
При этом отмечается, что победитель забега, установивший общий для людей и роботов мировой рекорд, преодолел дистанцию без каких-либо остановок и технических пауз, показав стабильную работу на протяжении всей гонки.
