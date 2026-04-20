В Бразилии зафиксирован сильнейший град

В бразильском Сан-Паулу, крупнейшем городе Южного полушария с населением около 20 миллионов человек, сегодня наблюдаются огромные очереди в автосервисы.

Как передает Day.Az, в социальных сетях автовладельцы сообщают о длинных очередях, а также о продаже мест в очередях для ремонта.

Причиной стали сильнейшие грады, которые в эти выходные повредили десятки тысяч автомобилей.