Пеп Гвардиола повторил рекорд Алекса Фергюсона в Премьер-лиге

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола установил очередное историческое достижение в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Находясь на второй позиции, его команда одержала победу над лидирующим в чемпионате "Арсеналом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "горожан". Благодаря этому результату Гвардиола выиграл все четыре матча, в которых его коллектив противостоял лидеру турнира, занимая при этом второе место. Данный показатель стал лучшим в истории лиги со времен сэра Алекса Фергюсона.

Победу "горожанам" на стадионе "Этихад" принесли точные удары Райана Шерки и Эрлинга Холанда. В составе лондонцев единственным забитым мячом отметился Кай Хаверц. После этого успеха отставание мадридцев от первой строчки сократилось до трех очков.

Напомним, что Гвардиола удерживает статус тренера, быстрее всех достигшего отметки в 250 побед в АПЛ, затратив на это всего 349 матчей. Под его руководством "Манчестер Сити" завоевал множество титулов, установив доминирование в английском футболе последних лет.