В новой версии Windows появился встроенный ИИ-агент

Microsoft представила новую сборку Windows 11 (26200.8313), в которой наряду с исправлениями ошибок появился ряд функциональных обновлений, ориентированных на гейминг и ИИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ключевым нововведением стал режим Xbox Mode. Это полноэкранный интерфейс для взаимодействия с играми, активируемый сочетанием клавиш Win+F11. Решение адаптировано как для традиционных ПК, так и для портативных игровых устройств, таких как ROG Ally.

Второе заметное нововведение заключается во внедрении ИИ-агентов, которые способны выполнять фоновые задачи исследовательского характера и уведомлять пользователя по завершении. В отличие от решений, предлагаемых такими сервисами, как ChatGPT и Gemini, встроенные агенты Windows по умолчанию интегрированы с облачной инфраструктурой и имеют доступ к пользовательским данным в OneDrive.

Доступ к ИИ-агенту предоставляется в рамках подписки Microsoft 365 Copilot. Технология реализована на базе протокола MCP, что открывает возможности для сторонних разработчиков по интеграции собственных решений в экосистему Windows.

Также обновление включает оптимизацию работы "Проводника", поддержку тактильной обратной связи на устройствах с вибромотором, а также устранение ряда системных проблем, включая визуальные сбои интерфейса и замедленный запуск приложений при автозагрузке.