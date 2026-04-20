Названы районы Баку с самыми дорогими земельными участками

В некоторых центральных районах Баку стоимость одной сотки земли достигает 2 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az, председатель правления Общества оценщиков Вугар Орудж заявил Milli.Az, что стоимость земельных участков в престижных зонах начинается уже от миллиона манатов и в ряде случаев превышает эту отметку:

"Достижение таких цен обусловлено не только выгодным расположением. Одной из главных причин является практически полное исчерпание земельных ресурсов в центре столицы. По мере сокращения предложения растет спрос, что и приводит к стремительному увеличению цен".

По мнению эксперта, земельные участки по темпам роста цен опережают другие виды недвижимости. По мере удаления от центра города цены несколько снижаются, однако общая тенденция к росту сохраняется.

Отметим, что в Хазарском, Гарадагском и Пираллахинском районах рост цен пока наблюдается слабее и остается на относительно более низком уровне по сравнению с другими территориями.