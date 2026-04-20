В Баку пойдет дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы. К вечеру дождь постепенно прекратится. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки. В отдельных местах они могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а в горных районах - снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

