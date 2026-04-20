Шри-Ланка выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках, проходящей в Бангкоке 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) встретился с министром развития сельского хозяйства, социального обеспечения и расширения прав и возможностей общин Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Упали Панниладжем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министры высоко оценили развивающиеся отношения, основанные на взаимном уважении и общих ценностях, и обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

Шри-ланкийская сторона выразила глубокую благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном во время недавних стихийных бедствий.

Особое внимание было уделено укреплению экономических связей и увеличению товарооборота. Был подчеркнут потенциал туризма как движущей силы для более широкого сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи были отмечены возможности предоставления стипендий для граждан Шри-Ланки.

Стороны заявили, что использование механизма консультаций между министерствами иностранных дел, а также координация усилий в рамках многосторонних платформ придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.