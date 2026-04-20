В Японии объявили угрозу цунами
Угроза цунами высотой до 3 м объявлена в Японии после мощного землетрясения, которое произошло в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом предупреждают сейсмологи Национального метеорологического управления.
Угроза цунами объявлена для побережья северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. Первые волны могут достичь побережья Иватэ уже в ближайшее время, предупреждают сейсмологи.
По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего к востоку от тихокеанского побрежья Японии, составила 7,4.
