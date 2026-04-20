Компания главы Amazon впервые успешно посадила ускоритель ракеты - ВИДЕО
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществила первую посадку многоразового ускорителя ракеты New Glenn.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, этот успех укрепил конкуренцию между Blue Origin и SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал во Флориде, а посадка ускорителя произошла примерно через 10 минут.
На борту ракеты находился космический спутник BlueBird 7, который был выведен на низкую околоземную орбиту.
