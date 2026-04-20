Компания главы Amazon впервые успешно посадила ускоритель ракеты

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществила первую посадку многоразового ускорителя ракеты New Glenn.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, этот успех укрепил конкуренцию между Blue Origin и SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал во Флориде, а посадка ускорителя произошла примерно через 10 минут.

На борту ракеты находился космический спутник BlueBird 7, который был выведен на низкую околоземную орбиту.