Презентована система трансляции фехтования

Презентована новая система трансляции фехтования Fencing Visualized, которая в режиме реального времени отслеживает движение шпаги с помощью компьютерного зрения и прорисовывает цветные шлейфы - без использования датчиков и маркеров.
Эта инновация может способствовать росту рейтинга трансляций фехтования, олимпийского вида спорта, рейтинг которых последние десятилетия неуклонно снижался.
Day.Az представляет видео с применением этой системы:
