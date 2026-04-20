Презентована система трансляции фехтования

Презентована новая система трансляции фехтования Fencing Visualized, которая в режиме реального времени отслеживает движение шпаги с помощью компьютерного зрения и прорисовывает цветные шлейфы - без использования датчиков и маркеров.

Эта инновация может способствовать росту рейтинга трансляций фехтования, олимпийского вида спорта, рейтинг которых последние десятилетия неуклонно снижался.

Day.Az представляет видео с применением этой системы: