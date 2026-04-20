Для Windows 11 вышло экстренное обновление

Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для операционных систем (ОС) Windows Server. На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проблема с бесконечными перезагрузками появилась у ряда пользователей после установки апдейта KB5082063 или KB5082142. Позже в Microsoft признали неполадку и выпустили для ее исправления экстренный патч.

В компании подчеркнули, что патч, вышедший 19 апреля, исправляет проблему, возникшую в результате несовместимости обновлений KB5082063 или KB5082142 с оборудованием. В фирме подчеркнули, что с неполадками столкнулось "ограниченное количество пользователей".

Также в Microsoft заметили, что внеочередной патч исправил проблему, из-за которой на небольшом количестве устройств могло не устанавливаться обновление безопасности Windows от 14 апреля 2026 года. Как правило, при попытке установить апдейт пользователь видел ошибку 0x800F0983.