Чем грозит неуплата налогов?

Роль налоговой системы в обеспечении экономической стабильности государства крайне велика. Вместе с тем в ряде случаев налогоплательщики по различным причинам не могут своевременно выполнить свои обязательства, в результате чего образуется налоговая задолженность. В таких ситуациях налоговые органы принимают определенные меры, и ответственность формируется поэтапно.

Какое наказание ждет тех, кто не платит налоги?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам юриста Шулана Нагиева, если долг не погашается, следующим шагом становится применение распоряжений к банковским счетам. Существуют две основные формы таких распоряжений:

"Исполняемое распоряжение применяется в том случае, если налогоплательщик согласен или не оспорил долг в суде в течение 30 дней - тогда сумма задолженности и 105% от нее списываются со счета и перечисляются в государственный бюджет.

Замороженное распоряжение применяется, если налогоплательщик обращается в суд в течение 30 дней или не дает письменного согласия - в этом случае средства со счета не списываются, а лишь блокируются.

Эти распоряжения распространяются на все банковские счета лица и отменяются после полного погашения долга. Если же данные меры не дают результата, применяются другие принудительные методы, предусмотренные законодательством".

Юрист отметил, что налогоплательщики имеют право обжаловать принятые административные решения в суде в течение 30 дней. Однако умышленное уклонение от налоговых обязательств может привести к более серьезным последствиям. В таких случаях лицам грозят штрафы в различных размерах, а в наиболее тяжелых ситуациях - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.