Азербайджан и Шри-Ланка обсудили расширение сотрудничества

В Бангкоке обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана и Шри-Ланки.

Обсуждения состоялись 20 апреля в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с министром развития сельских территорий, социальной защиты и укрепления общин Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Упали Панилагэ, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи была высоко оценена текущая ситуация в отношениях между Азербайджаном и Шри-Ланкой, основанных на сотрудничестве и взаимном уважении.

Наряду с расширением политического диалога были рассмотрены возможности для развития сотрудничества по различным направлениям.

Были обсуждены вопросы укрепления экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, взаимодействия в сфере образования. Было подчёркнуто, что более эффективное использование существующего потенциала в области туризма может положительно повлиять на расширение сотрудничества по другим направлениям.

В ходе встречи шри-ланкийская сторона выразила благодарность за оказание гуманитарной помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия, произошедшего в Шри-Ланке.

Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

