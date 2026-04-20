Пашинян призвал армян закрыть вопрос "возвращения в Карабах"
Сохранение в повестке вопроса возвращения армян, добровольно покинувших Карабах, не является продуктивным.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении, представляя предвыборную программу "Гражданского договора".
"Больше не будем копаться в том, кто где жил, у кого что было. Мы закрываем тему. Только так мы можем добиться мира. У нас есть своя истина, но у всех остальных тоже есть своя", - заявил он.
