Поезда в Японии перестали ходить из-за землетрясения

Из-за произошедшего в Японии было временно остановлено движение поездов на линиях Тохоку-синкансэн и Акита-синкансэн, сообщает национальная телерадиокомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для полного снятия ограничений инженерам необходимо проверить состояние опор контактной сети, рельсового полотна и мостов на предмет скрытых повреждений, что в условиях продолжающихся афтершоков может занять несколько часов", - заявили в железнодорожной компании JR East.

Местные власти уточнили, что причиной остановки высокоскоростных составов стало отключение электроэнергии на перегоне между станцией Сироиси-Дзао в префектуре Мияги и станцией Син-Аомори. Кроме того, в связи с обеспечением безопасности пассажиров и техническим осмотром путей было приостановлено движение на линии Акита-синкансэн и на участке между Токио и Син-Аомори на линии Тохоку-синкансэн.

О сроках восстановления транспортного сообщения пока не сообщается, данных о пострадавших среди пассажиров или персонала не поступало. Пассажирам, которых остановка поездов застала в пути, предложили воспользоваться альтернативными видами транспорта или дождаться возобновления движения в залах ожидания на станциях.

NHK отмечает, что высокоскоростная железная дорога синкансэн известна высочайшим уровнем безопасности, поскольку оснащена системой раннего оповещения о землетрясениях, которая автоматически останавливает поезда при первых подземных толчках. Почти 20 таких толчков было зафиксировано в префектуре Ногано, власти начали проверку безопасности на АЭС.