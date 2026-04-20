Дома в этих районах Баку подешевели

В бакинском поселке Ени Рамана, особенно в районах, известных как "Шуша Рамана" и "Совхоз Рамана", наблюдается снижение цен на частные дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, по сравнению с январем-февралем этого года, в пригородных поселках Баку, включая жилые массивы "Шуша Рамана" и "Совхоз Рамана", дома значительно подешевели. Если три месяца назад частные дома предлагались за 60-65 тысяч манатов, то сейчас они выставляются на продажу за 45-50 тысяч манатов. Аналогичная ситуация наблюдается в поселках Баладжары, Кешля, Бина, Бюльбюлья, Забрат, Мехеммеди, а также в городе Хырдалан.

Занимающийся куплей-продажей недвижимости Али Ахмедов связал снижение цен на дома в пригородах Баку с двумя факторами:

"Во время непрерывных дождей в марте и апреле некоторые дома в этих территориях оказались затоплены. Жители стараются продать эти дома за бесценок и переехать в другие районы. Это и есть основная причина удешевления жилья в пригородах Баку".

Он отметил, что второй причиной снижения цен является отсутствие правоустанавливающих документов на эти дома:

"Дома, выставленные на продажу по низким ценам, построены на землях, приобретённых у муниципалитетов под строительство. Жители проживают в них в основном на основании 99-летних договоров аренды".

Мамедов также отметил, что в указанных районах имеются дома, построенные в соответствии с действующими строительными нормами. По его словам, цены на такие дома остаются стабильными.