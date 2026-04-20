"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом

Стало известно имя первого футболиста, который покинет "Нефтчи" после завершения сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб не станет продлевать сотрудничество с румынским правым защитником Кристианом Костиным.

Футболист редко появлялся на поле в нынешнем сезоне, поэтому стороны завершат сотрудничество после окончания действующего соглашения.

Костин перешел в "Нефтчи" прошлым летом и подписал контракт по схеме 1+1. Однако опция продления активирована не будет.