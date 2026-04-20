https://news.day.az/sport/1829091.html "Нефтчи" расстанется с румынским футболистом Стало известно имя первого футболиста, который покинет "Нефтчи" после завершения сезона. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб не станет продлевать сотрудничество с румынским правым защитником Кристианом Костиным.
"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом
Стало известно имя первого футболиста, который покинет "Нефтчи" после завершения сезона.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бакинский клуб не станет продлевать сотрудничество с румынским правым защитником Кристианом Костиным.
Футболист редко появлялся на поле в нынешнем сезоне, поэтому стороны завершат сотрудничество после окончания действующего соглашения.
Костин перешел в "Нефтчи" прошлым летом и подписал контракт по схеме 1+1. Однако опция продления активирована не будет.
