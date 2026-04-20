Армения не возобновит деятельность в ОДКБ

Армения не будет предпринимать никаких шагов для возобновления своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя вопросы многостороннего сотрудничества, включённые в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор".

"Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. Это также закреплено в нашей предвыборной программе", - отметил премьер-министр.