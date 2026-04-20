В ввезенной в Азербайджан куриной продукции обнаружена бактерия

В импортированной из Украины в Азербайджан партии замороженной куриной продукции весом 4,9 тонны (с датой производства и сроком годности 16.02.2026-16.02.2028) выявлено несоответствие.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований в продукции обнаружена "сальмонелла" - бактериальная инфекция, которая, как правило, передается через загрязненную или недостаточно термически обработанную пищу и сопровождается диареей и повышением температуры.

В связи с выявленным нарушением приняты соответствующие меры, а в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение о приостановке экспорта продукции данного производителя.