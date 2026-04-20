В Баку осудили предвзятые документы парламентов Бельгии и Нидерландов против Азербайджана

16 апреля 2026 года Палаты представителей Бельгии и Нидерландов приняли резолюции, направленные на подрыв азербайджано-армянского мирного процесса, шагов по формированию атмосферы мира и сотрудничества в регионе совместными усилиями обеих стран. Милли Меджлис Азербайджанской Республики резко осуждает и категорически отвергает эти односторонние и предвзятые документы, которые ссылаются на суверенные территории нашей страны в искаженной форме, построены на ложных утверждениях и необоснованных обвинениях.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса по данному вопросу.

В заявлении также отмечается: "Данные документы, искажающие историю и последствия конфликта, существовавшего между Азербайджаном и Арменией, проистекающие из нездорового и расистского воображения традиционных антиазербайджанских, исламофобских кругов, являются грубым нарушением международного права и верховенства закона, провокацией против продолжающегося и проходящего через чувствительный этап мирного процесса в регионе.

Тот факт, что указанные документы были приняты именно в то время, когда проходила очередная встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении, наглядно демонстрирует, что "инициаторы" этих документов далеки от реалий региона, и их истинным намерением является не продвижение мира и диалога, а именно разжигание вражды и реваншизма.

Отсутствие в документе, принятом Палатой представителей Бельгии, какой-либо ссылки на исторический Вашингтонский мирный саммит, неупоминание результатов саммита, в том числе парафирования "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", является еще одним наглядным примером "грамотности" авторов документа и проголосовавших за него лиц в данной теме, а также их хронической предвзятости.

Оценка авторов документа, считающих ситуацию на азербайджано-армянской границе рискованной с военной точки зрения и преподносящих это как основание для продолжения деятельности наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении, в первую очередь, противоречит публично озвученной позиции официальных лиц Армении. Именно в результате направленных на мир шагов и ответственного поведения азербайджанской стороны последние два года характеризуются как самый спокойный период без каких-либо военных инцидентов на границе, и это подтверждается армянской стороной.

Представление лиц, совершение которыми военных преступлений и преступлений против человечности было доказано в ходе прозрачного и открытого правового процесса, как "военнопленных" и требование их освобождения, прежде всего, является посягательством на нормы международного права, права человека и верховенство закона, на которые ссылаются в упомянутых документах.

Законность судебного процесса над указанными осужденными лицами, обеспечение всех их прав в ходе следствия и суда были подтверждены соответствующими нейтральными международными механизмами. В этом контексте следует особо отметить, что обращения, поданные Арменией в связи с освобождением этих лиц, а также принятием мер против Азербайджана в связи с процессом их осуждения, в свое время были неоднократно отклонены Международным судом ООН.

Таким же образом, в соответствующем заключении Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека от 13 марта 2025 года была подтверждена законность ареста и осуждения указанных лиц азербайджанской стороной, а претензии по поводу нарушения прав этих лиц не были удовлетворены.

Мы ожидаем, что соответствующие государства, которым адресованы указанные необоснованные призывы, и Европейский Союз воздержатся от деструктивного вмешательства в мирный процесс, решительно продвигаемый посредством двустороннего диалога, и призываем их принять необходимые меры для недопущения повторения подобных провокационных шагов".

Милли Меджлис потребовал от парламентов Бельгии и Нидерландов положить конец кампании ненависти против Азербайджана и шагам, наносящим удар по усилиям по укреплению мира в регионе. Было заявлено, что эти действия на нынешнем чувствительном этапе служат не только поощрению антимирных реваншистских сил, но и наносят ущерб заявленным интересам безопасности и экономическим интересам Европейского Союза в регионе.