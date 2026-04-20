Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития в сфере военного образования

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с визитом делегацией во главе с проректором Университета национальной обороны Турции профессором Талатом Джанболатом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что турецкие гости сначала посетили в Аллее почетного захоронения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также Аллею шехидов и монумент "Турецкое шехидство".

Приветствуя гостей на встрече, состоявшейся в Генштабе Азербайджанской армии, генерал-полковник К. Велиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения опираются на исторические корни, и отметил важность развития этих связей как в сфере военного образования, так и во всех других областях.

Было заявлено, что взаимный обмен опытом в сфере военного образования играет важную роль в повышении знаний и навыков военнослужащих.

Выразив благодарность за искренний прием и проявленное гостеприимство, профессор Т. Джанболат отметил, что сотрудничество в сфере военного образования находится на высоком уровне.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития совместной работы в сфере военного образования, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.