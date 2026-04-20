Видео заката Земли из космоса сняли на iPhone 17 Pro Max

Астронавт NASA Рид Уайсман опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видеозапись заката Земли, сделанную во время облета Луны в рамках миссии Artemis II. Съемка велась на iPhone 17 Pro Max с борта космического корабля Orion, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам астронавта, запись была сделана через иллюминатор переходного люка в момент, когда другие члены экипажа занимались фотосъемкой. Видео опубликовано без обработки и демонстрирует закат Земли с восьмикратным зумом.

Уайсман отметил, что форм-фактор смартфона позволил удобно зафиксировать изображение через ограниченное пространство иллюминатора, несмотря на сложные условия наблюдения.

Это первый случай мобильной съемки в космосе. Ранее астронавтам запрещалось брать с собой не специализированную технику. Несмотря на большое внимание к истории, Apple не комментировала ситуацию до тех пор, пока миссия не завершилась и команда не вернулась на Землю.

Миссия Artemis II стартовала 2 апреля с площадки LC-39B Космического центра Кеннеди и завершилась 11 апреля приводнением экипажа в Тихом океане. Полет стал важным этапом подготовки к дальнейшим пилотируемым миссиям программы Artemis.